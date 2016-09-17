"Почему-то она отказывалась": Украина предлагала России рассмотреть легитимность "присоединения" Крыма - МИД

Об этом в интервью DT.UA заявила заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"Украина уже неоднократно предлагала российской стороне в рамках Международного суда ООН рассмотреть вопрос легитимности присоединения Крыма к Российской Федерации. Почему-то она отказывалась", - сказала она.

Кроме того, Россия в процессе консультаций в связи с арбитражным разбирательством за нарушение ею Конвенции ООН по морскому праву пытается размыть процесс и увести с международно-правовой плоскости.

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"Дело в том, что манипулирование и игнорирование правовых позиций — это обычная тактика Российской Федерации. Стратегия России заключается в ее намерении доказать, что без решения вопроса о принадлежности Крыма невозможно решать вопрос о нарушении права в Черном море", - пояснила Зеркаль.

Представительница МИД также отметила, что арбитраж – это не территориальный спор. "Украина хочет, чтобы арбитраж подтвердил украинские права прибрежного государства; чтобы арбитраж обязал РФ прекратить международно-противоправные действия в морских акваториях, что нарушают наши права, и дать надлежащие гарантии того, что это больше не повторится; чтобы Россия компенсировала нашей стране все убытки, связанные с незаконной деятельностью", - заявила она.

Ранее Зеркаль заявила, что перед подачей иска против РФ Украина разъяснила российской стороне, насколько пагубно строительство Керченского моста влияет на окружающую среду и экологию Черного моря.