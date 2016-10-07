Украина активизировала расследование депортации крымских татар в 1944 году
Прокуратура АР Крым начала расследование уголовного дела о насильственном переселении в 1944 году с территории Крымской АССР крымских татар и представителей других национальных групп.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Сейчас совместно с Меджлисом составили реестр из 160 лиц, в отношении которых лично и в отношении членов их семей, представители советской власти применили насильственное переселение в 1944 году.
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Прокуратура уже согласовала порядок их приезда в Херсонскую область для допроса в порядке ст. 225 УПК.
"Сейчас принимаются меры относительно привлечения следственных органов СБУ для проведения отдельных следственных действий с целью использования их опыта в расследовании дел данной категории (дело о Голодоморе)", - добавили в прокуратуре.
Кроме того, в рамках этого дела в 300 научных библиотеках Украины истребуют материалы по фактам насильственного переселения в 1944 году. Затем будет назначена научно-демографическая экспертиза.
Напомним, в мае 1944 года за три дня десятки тысяч крымских татар были насильно депортированы в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие регионы Азии.