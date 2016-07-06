В Украине 26 февраля будет Днем сопротивления крымчан российской агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Комментируя решение, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова отметила, что День сопротивления крымчан российской агрессии предлагается отмечать ежегодно 26 февраля, поскольку именно в этот день тысячи крымчан по призыву Меджлиса выступили против российской оккупации.

Читайте такжеАннексия Крыма открыла раны депортации – МИД Турции

По ее словам, "это также развенчает миф, что в Крыму живут только сепаратисты, на что работает, собственно, российская пропаганда".

"И это великий жест солидарности с украинцами, которые вынуждены жить в условиях оккупации, но по своему имеют ненасильственное сопротивление оккупации", - добавила первый заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины.

После аннексии Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

15 февраля на заседании российского Верховного суда Крыма решили направить дело на дорасследование.

Подсудимые по этому делу Ахмет Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дегерменджи своей вины не признают и считают это дело политически мотивированным.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Чийгоза, Асанова и Дегерменджи политзаключенными.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.