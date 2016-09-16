Интерпол сможет огласить нардепа Онищенко в розыск не раньше октября – НАБУ

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, согласно положениям ст.2 и 3 устава Интерпола, Онищенко объявить в розыск невозможно без заключения Комиссии по контролю за файлами об отсутствии признаков политического преследования, поскольку он является действующим депутатом Верховной Рады.

«Эта Комиссия собирается лишь несколько раз в год. Ближайшее заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос относительно Онищенко, запланировано на октябрь 2016 года», - сказано в сообщении.

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НАБУ подчеркивает, что со своей стороны предоставило Украинскому бюро Интерпола все необходимые пояснения и документы, подтверждающие отсутствие в Украине политических мотивов уголовного преследования депутата.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.