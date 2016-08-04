Газовое дело Онищенко в САП надеются раскрутить за несколько месяцев

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью 5 каналу, передает Украинская правда.

"Мы делаем все, чтобы процедура была четко соблюдена. Поэтому вызвали на 2 августа, за три дня до вызова. 2 августа он не явился – вызвали на 5 августа, за три дня до вызова" – сказал он.

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"И уже если он 5 августа не появится – там 11 часов или 2-а – у нас уже через час-два появляется право и обязанность, и мы будем это делать – обращаться в суд об избрании меры пресечения содержание под стражей с альтернативным внесением залога в 1 миллиард 600 миллионов гривен. Так же, как и Постному", – сказал Холодницкий.

Он уточнил, что роль каждого из тех задержанных разная. "Некоторые люди пошли на соглашение, они получили свое наказание согласно той роли, которую они выполняли", – сказал он.

"Я прогнозирую, что где-то 8 августа уже мы обратимся с ходатайством в суд – и я надеюсь, что в тот же день (понедельник) будет постановление суда о предоставлении разрешения либо на доставку в суд Онищенко, либо на содержание под стражей. Чтобы мы с этим постановлением дальше шли в Интерпол и принимали меры международного влияния, чтобы его доставить", – заявил руководитель САП.

Предложение адвоката Онищенко общаться с депутатом через скайп Холодницкий прокомментировал так: "А в тюрьму садиться тоже будем через скайп? Или будем подозрение через WhatsApp пересылать, Messenger? Так же тоже нельзя. Это либо некомпетентные какие-то адвокаты, либо они намеренно издеваются, смеются над украинской правовой системой".

"Одного давайте в Ростове допрашивать, другого в Лондоне – и неизвестно, в Лондоне ли…", – возмутился руководитель САП.

На вопрос, на каком этапе находится "газовое дело" Онищенко, он ответил: "Продвигается".

"Еще трое подозреваемых согласились сотрудничать, сейчас вычитываются соглашения, их показания проверяются – процесс движется. Устанавливается, собственно, имущество основных фигурантов этого дела. Это процесс комплексный", – сказал Холодницкий.

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"Думаю, где-то до конца сентября – начала октября мы сможем продемонстрировать обществу полную картину с показаниями, с приговорами, с утверждениями, которые подводят к вершине пирамиды, на вершине которой стоит Онищенко", – заявил он.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча".

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину. Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.

29 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины Онищенко вызвало на допрос в качестве подозреваемого 2 августа на 11:00, однако он не явился.