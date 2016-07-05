Рада дала согласие на арест скандального нардепа Онищенко

При этом парламент голосовал отдельно за все три представления.

Так, привлечение Онищенко к ответственности поддержали 275 нардепов, разрешение на задержание - 265, разрешение на арест - 263.

В начале рассмотрения вопроса спикер Верховной Рады Андрей Парубий напомнил о положительном решении комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента относительно привлечения Онищенко к ответственности.

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После этого Парубий спросил, обращаясь к сессионному залу: "Присутствует ли депутат Онищенко в сессионном зале?". После нескольких секунд он констатировал: "Не присутствует".

Далее перед нардепами выступил генеральный прокурор Юрий Луценко, который напомнил присутствующим детали "газового дела" Онищенко.

При этом он отметил, что парламент рассмотрит отдельно три представления по Онищенко - о привлечении его к уголовной ответственности, о задержании и об аресте.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года депутат Татьяна Чорновол заявила, что частные компании, которые заключили договоры о совместной деятельности с государственной компанией "Укргаздобыча" и пользуются ее скважинами, за первые 7 месяцев 2015 года недоплатили 1 млрд грн ренты за пользование недрами.

По информации депутата, 4 из 5 проблемных предприятий имели договоры совместной деятельности с "Укргаздобычей". При этом три из них связаны с членом депутатской группы "Воля народа" Александром Онищенко-Кадыровым, одно предприятие связано с депутатом Ярославом Москаленко.

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В начале февраля глава "Укргаздобыча" Олег Прохоренко заявил, что через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам. По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 миллионов кубометров - до 1,159 миллиарда кубометров.

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16 марта 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро провели ряд обысков на территории Киева и Киевской области, в частности, в офисах фирм, деятельность которых связывают с преступными схемами реализации природного газа в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей".

В середине июня расследования правоохранители окончательно взялись за Онищенко - НАБУ провело новые обыски в помещениях фирм, которые фигурируют в расследовании относительно реализации природного газа по заниженной цене по договорам совместной деятельности с "Украгаздобычей".

В результате "по газовому делу" Онищенко были задержаны 10 человек.

При этом сам Онищенко, вопреки собственным заверениям о намерении присутствовать в Раде, в итоге уехал в Москву накануне голосования.

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Онищенко был избран в парламент от мажоритарного округа №93 (Киевская область).