Онищенко объявили во всеукраинский розыск - СМИ
15:54, 10 августа 2016Политика
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Подозреваемого в газовых махинациях депутата Александра Онищенко объявили во всеукраинский розыск.
В международный розыск депутата объявят в ближайшее время / УНИАН
Об этом рассказал источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает РБК-Украина.
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"Пока государственный, следующий шаг - международный. Это будет примерно через 2-3 дня", - рассказал источник.
Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ожидает в ближайшее время объявления народного депутата Александра Онищенко в международный розыск.
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