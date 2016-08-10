Онищенко объявили во всеукраинский розыск - СМИ

Об этом рассказал источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает РБК-Украина.

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"Пока государственный, следующий шаг - международный. Это будет примерно через 2-3 дня", - рассказал источник.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ожидает в ближайшее время объявления народного депутата Александра Онищенко в международный розыск.