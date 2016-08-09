Суд разрешил задержать Онищенко - Холодницкий

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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«Сегодня Соломенский районный суд города Киева удовлетворил поданное вчера ходатайство прокуроров САП о предоставлении разрешения на задержание организатора схемы хищения газа нардепа Александра Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас он находится в Лондоне.

Генпрокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.

НАБУ уже дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

5 августа в Антикоррупционном бюро заявили, что детективы готовят ходатайство в суд о принудительном приводе подозреваемого, и после соответствующего постановления они смогут объявить Онищенко во всеукраинский и международный розыск.