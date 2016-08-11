Заявления России о "террористах" в Крыму не изменят факта принадлежности полуострова Украине - МИД Швеции

Об этом глава внешнеполитического ведомства Швеции сообщила в Twitter.

"Резкие российские утверждение об украинских "террористах" не изменят факта, что Крым является и останется частью Украины", - заявила Вальстрём.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

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Президент Украины Петр Порошенко назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

Сегодня, 11 августа, президент Украины поручил привести в усиленную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.