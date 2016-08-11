НАТО о событиях в Крыму: Россия не предоставила никаких доказательств ее обвинений в адрес Украины

Так сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прокомментировали собственному корреспонденту УНИАН последнее развитие событий.

"Мы внимательно и с обеспокоенностью следим за повышением напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Нас обнадеживает решительное осуждение Украиной терроризма во всех его формах и проявлениях. Мы отметили, что Украина решительно отвергла обвинения России и дала четко понять, что Киев намерен восстановить свою территориальную целостность исключительно политическими и дипломатическими средствами. Мы также отмечаем, что Россия не предоставила никаких существенных доказательств ее обвинений в адрес Украины", - подчеркнули в штаб-квартире.

При этом в Альянсе подчеркнули, что недавние военные действия России в Крыму "не способствуют ослаблению напряженности".

"Мы призываем Россию работать ради спокойствия и деэскалации. Мы также глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины и ростом нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, в основном, пророссийскими боевиками", - констатировали в НАТО.

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В этой связи в Альянсе призвали все стороны вернуться за стол переговоров и работать над мирным урегулированием конфликта в Украине дипломатическими и мирными средствами". "Ключ к этому - полная реализация Минских договоренностей. Как мы подтвердили на Варшавском саммите союзники едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы призываем Россию отменить незаконную и нелегитимную аннексию Крыма", - подчеркнули в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

Сегодня президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.