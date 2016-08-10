Порошенко ответил на обвинения ФСБ и Путина

Об этом говорится в комментарии президента, размещенном на сайте главы государства.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск в Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - заявил он.

Порошенко констатирует, что Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и формах и, соответственно, отвергает практику использования любых террористических мер для прекращения деоккупации Крыма.

«Именно Россия уже давно щедро финансирует и активно поддерживает терроризм на территории Украины, подняв его до уровня своей государственной политики - и в оккупированных районах Донбасса, и в аннексированном Крыму, в стиле 30-х годов прошлого века», - добавил президент.

По словам Порошенко, России не удастся своими провокационными заявлениями дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и добиться отмены заслуженных санкций, введенных со стороны наших партнеров.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск выявлена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы было совершено еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, предотвращенных силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

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«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем».

В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что «подобные заявления со стороны ФСБ есть ни что иное, как попытка оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова». Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения и мирового сообщества от преступных действий по преобразованию полуострова на изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.