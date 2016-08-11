Геращенко: РФ обвиняет Украину во всех смертных грехах, чтобы снять с себя санкции

Об этом написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

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"Цель РФ - снять любым путем санкции, обвинив Украину во всех смертных грехах: в терроризме, диверсиях, нарушениях, неисполнениях, промедлениях. Мы не имеем права подыгрывать этому сценарию", - говорится в мообщении.

Также Геращенко заявила, что все политические силы должны поддержать позицию президента Украины Петра Порошенко относительно провокаций РФ по поводу "терактов" в Крыму.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

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В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск обнаружена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины. Читайте также Геращенко: Заявленные ФСБ РФ "украинские диверсанты" - это на самом деле российские дезертиры Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которым предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств. «Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем».

При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта". В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что «подобные заявления со стороны ФСБ есть ни что иное, как попытка оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова».

Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения и мирового сообщества от преступных действий по преобразованию полуострова на изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск в Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - сказал в свою очередь президент Украины Петр Порошенко.