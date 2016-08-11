Провокации России в Крыму напоминают начало войны в Грузии - Кулеба

Об этом он написал в своем Facebook.

"В сообщении ФСБ ключевое - это не сам факт ДРГ, а обстрел с территории Украины и гибель российского солдата. Не забывайте, что официально танки поехали на Грузию, потому что в Южной Осетии погибли российские миротворцы", - говорится в сообщении.

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Кулеба отметил, что "Путин действует по накатанной. И это его слабость".

"Украина слишком либеральная и хаотична, чтобы выжить в этой борьбе, но слишком живуча и обученная умирать, чтобы погибнуть. Все будет зависеть от каждого", - отметил он.

"Главной ценностью в Европе вновь стала сила. Нам остается только укреплять армию и нервы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск обнаружена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которым предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств. «Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России.

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем». При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта".