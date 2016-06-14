Порошенко заверил в продолжении работы по возвращению Сенцова, Кольченко и других незаконно удерживаемых украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время встречи с освобожденными из российской тюрьмы украинцами Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами сегодня в Киеве.

«Да, нам удалось. Так мы будем делать до тех пор, пока последний украинец не будет освобожден из заложников», - заявил он.

«Мы будем продолжать (принимать меры), чтобы и Кольченко, и Сенцов, и те, кто находятся на оккупированной территории, и на территории РФ, они все вернулись домой», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 18.00 самолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту «Борисполь», их сразу повезли в больницу.

Солошенко и Афанасьева обменяли на двух журналистов из Одессы - Елену Глищинскую и Виталия Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.

Афанасьев приговорен в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

Афанасьев был фигурантом уголовного дела в отношении Сенцова и Кольченко, осужденных соответственно на 20 лет и 10 лет лишения свободы по обвинению в организации террористической организации в Крыму.