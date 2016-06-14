Самолет с Солошенко и Афанасьевым приземлился в аэропорту "Борисполь", их сразу повезли в больницу (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, самолет приземлился на специальную площадку Министерства обороны, после чего обоих украинцев в сопровождении кортежа вывезли в больницу.

Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

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Сегодня около 15.00 украинский самолет с Солошенко и Афанасьевым на борту вылетел из подмосковного аэропорта «Внуково-2» в Украину.

Также сегодня самолет Ан-148 авиакомпании «Россия» совершил посадку в грузовом аэропорту «Антонов» в Гостомеле. Ранее этот Ан-148 забирал осужденных в Украине российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых обменяли на украинскую лётчицу Надежду Савченко.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Афанасьева и Солошенко обменяли на двух граждан России, которые имеют отношение к «одесским событиям».