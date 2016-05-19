НАТО не вернется к прежним отношениям с Россией до полного выполнения Минских соглашений - Керри

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Керри заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе по случаю первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.

«НАТО должно быть открытым для политического диалога с Россией, но мы воздержимся от обычного сотрудничества до выполнения Минских договоренностей в полном объеме. И это критически. Не делайте никаких ошибок. Мы не признаем аннексию и оккупацию Крыма», - подчеркнул Керри.

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По его словам, министры иностранных дел стран-членов НАТО сегодня «пересмотрят работу по укреплению восточного фланга».

«Ключевой аспект нашей реакции на действия России в Украине - это выполнение обязательств, взятых в Уэльсе относительно инвестиций в оборону, продолжение усиления наших возможностей. Именно поэтому мы делаем свой вклад в 3,4 млрд долларов в инициативу европейских гарантий», - подчеркнул государственный секретарь.

Он также отметил, что США полностью привержены политике «открытых дверей» НАТО.