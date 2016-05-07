Насиров удивлен заявлением Москаля о попытке восстановить теневые схемы на Закарпатской таможне

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров высказал удивление по поводу заявления главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о попытке восстановить теневые схемы на Закарпатской таможне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Насиров заявил на брифинге во Львове, отвечая на вопрос журналистов относительно заявления Москаля.

По словам Насирова, что ему странно слышать такие заявления.

«На западной границе лучшей у нас считается Львовская область. На втором месте, где у нас война, - Волынская таможня, а самой проблемной является Закарпатская таможня. Поэтому мне даже жаль, что губернатор самым легким способом выбирает сказать, что «я здесь непричастен и буду идти». Кандидатура таможенника, который сейчас находится, именно кандидатура Москаля, он предлагал господина Колесникова, и у нас есть много вопросов за последнее время работы господина Колесникова», - сказал Насиров.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая Москаль написал официальное обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором попросил направить представление президенту Украины об увольнении с должности.

В обращении Москаля, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что Закарпатье «отдается на откуп контрабандистам и включается зеленый свет для незаконного перемещения сигарет через государственную границу».

«Сейчас в Закарпатье идет повторение ситуации, которая привела к кровавым событиям 11 июля 2015 года в Мукачево. И я не могу быть в ней посторонним наблюдателем. Побороть контрабанду в отдельном регионе в условиях, когда центральные структуры не только не помогают, а наоборот – пытаются восстановить теневые схемы, – невозможно...», - подчеркнул Москаль.

Он также сообщил, что 30 апреля срочно в порядке перевода из Верховной Рады Украины на должность заместителя начальника таможни – начальника подразделения по борьбе с контрабандой был назначен Андрей Крымский, который работал помощником-консультантом народного депутата Украины Валерия Пацкана.

«По имеющейся информации, Роман Насиров (председатель Государственной фискальной службы Украины – УНИАН) уже назначил исполняющего обязанности начальника Закарпатской таможни. Подчеркиваю, что с Закарпатской областной государственной администрацией это назначение не согласовывалось», - подчеркнул Москаль.