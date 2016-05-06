Москаль просит Гройсмана инициировать его увольнение из-за "проигрыша" в борьбе с "табачной мафией"

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Москаля.

В нем он, в частности, признал, что "проиграл" борьбу с "табачной мафией" на Закарпатье.

"Учитывая это, я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания на должности главы Закарпатской ОГА. Поэтому прошу Вас воспользоваться своим конституционным правом, предусмотренным ст. 118 Конституции Украины, и направить представление президенту Украины о моем увольнении с занимаемой должности", - сказано в заявлении.

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По мнению главы ОГА, сейчас в Закарпатье идет повторение ситуации, которая привела к кровавым событиям 11 июля 2015 года в Мукачево.

"И я не могу быть в ней сторонним наблюдателем. Побороть контрабанду в отдельном регионе в условиях, когда центральные структуры не только не помогают, а наоборот – пытаются восстановить теневые схемы, – невозможно. Государство потеряло контроль над ситуацией с незаконной добычей янтаря, незаконным оборотом наркотиков, огнестрельного оружия, преступностью и другими негативными процессами в обществе", - подчеркнул он.

По мнению Москаля, сейчас "Закарпатье отдается на откуп контрабандистам, и загорается зеленый свет для незаконного перемещения сигарет через государственную границу".

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"Когда начиналась борьба с контрабандой, о таком развитии событий меня предупреждали. К сожалению, эти предупреждения начинают сбываться", - заявил он.

Напомним, Москаль был назначен главой Закарпатской ОГА 15 июля 2015 года после скандальной стрельбы в Мукачево.

До этого он с августа 2014 года, а до того еще в 2005-2006 годах занимал должность главы Луганской ОГА.

Кроме того, Москаль занимал должность главы Закарпатской ОГА и в 2001-2002 годах.

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