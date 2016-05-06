Москаль уходит в отпуск, "пока не вернут" начальника Закарпатской таможни Колесникова

Об этом говорится в заявлении на сайте Москаля.

"Сообщаю, что с 7 мая ухожу в отпуск и вернусь на должность только тогда, когда на должность начальника Закарпатской таможни вернут В.Колесникова и когда в Киеве перестанут рассматривать Закарпатье как полигон для политических торгов и экспериментов", - сказано в нем.

Москаль отметил, что Владимир Колесников в середине 2000-х работал заместителем начальника УБОП в Донецкой области.

"В 2005 году он лично принял заявление от бизнесмена Бориса Пинчука о фактах вымогательства со стороны Бориса Колесникова и покушения на убийство из пистолета системы ТТ. В то время, когда Донецкая область была полностью под контролем Партии регионов, на такой поступок решился бы далеко не каждый сотрудник милиции. После назначения на должность первого заместителя генерального прокурора Украины Рината Кузьмина Владимир Колесников подвергся преследованиям. Против него открыли несколько уголовных дел, а потом уволили из органов внутренних дел. В Генеральной прокуратуре была создана специальная группа, которая занималась делами В.Колесникова и ежедневно докладывала о своей работе Р.Кузьмину", - рассказал глава Закарпатья.

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По словам Москаля, на Колесникова со стороны Генпрокуратуры осуществлялось давление с целью получения компромата на тогдашних министра внутренних дел Юрия Луценко, первого заместителя министра Александра Бондаренко, заместителя генпрокурора Виктора Шокина, секретаря СНБО Петра Порошенко, а также на него лично.

"Никаких показаний Колесников не дал, хотя ежедневно находился на следственных действиях в ГПУ, которые велись под психологическим прессингом. Сегодня В.Колесникова снимают с должности начальника Закарпатской таможни не за работу, а за политические торги между народным депутатом Украины В.Хомутынником, его "правой рукой" В.Скоробагачем (ранее возглавлял фракцию Партии регионов в Харьковском городском совете) и премьер-министром Украины В.Гройсманом", - заявил председатель Закарпатской ОГА.

По его информации, цена вопроса – сохранение на должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, контроль над Закарпатской таможней и "расстановка здесь своих руководящих кадров, а также контроль над Закарпатской областью".

Напомним, сегодня Москаль опубликовал на своем сайте заявление, в котором призвал премьер-министра Владимира Гройсмана из-за неспособности, по его мнению, центральных органов государства решать проблему контрабанды, в частности табачных изделий, на Закарпатье инициировать перед президентом Петром Порошенко его увольнение с должности председателя ОГА.

Гройсман ответил Москалю, что "не позволит разговаривать с ним на языке ультиматумов" и инициировать увольнение Москаля не собирается. Глава правительства заявил, что "ждет у себя" на следующей неделе Москаля вместе с руководством Закарпатской таможни.

Отметим, что на сайте ГФС руководителем Закарпатской таможни пока значится именно Колесников. Он занимает эту должность с сентября 2015 года.