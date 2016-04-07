Меркель: Путь Украины к европейским стандартам должен быть непрерывным, несмотря на результаты референдума

Об этом сообщает Reuters.

Глава правительства ФРГ заявила, что Нидерланды уладят с институтами Евросоюза вопрос того, каким образом продвигаться дальше в реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, к более тесным политическим и экономическим связям, против которых выступили голландские избиратели на консультативном референдуме.

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"Мы, несомненно, имеем всяческую заинтересованность в том, чтобы украинский путь в направлении Европы, и прежде всего к определенным стандартам, которые согласованы в Соглашении об ассоциации, был непрерывным путем", - отметила Меркель после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательной советом Нидерландов 12 апреля.