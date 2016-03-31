Порошенко призвал гарантов Будапештского меморандума восстановить правосудие и помочь Украине выжить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на форуме "Борьба Украины за свободу, которая продолжается" сегодня в Вашингтоне.

"Я имею честь быть президентом государства, которое внесло уникальный вклад в ядерную безопасность мира. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия", - заявил он.

Порошенко напомнил, что на первом Саммите по ядерной безопасности в 2010 году под руководством президента Обамы, Украина отказались от запасов высокообогащенного урана и придерживается обязательств до сих пор.

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"На сегодняшний день Украина сделала один из ключевых вкладов для успеха инициативы Обамы по ядерной безопасности", - заявил президент.

"Что мы получили взамен? Мы получили гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Звучит хорошо. Но что же оказалось на самом деле? Россия просто откровенно игнорирует его гарантии по отношению к Украине и осуществляет прямую вооруженную агрессию против моей страны ", - подчеркнул он.

"Украинские патриоты отдают свои жизни, защищая те же ценности, которые дороги для США и Европы", - добавил Порошенко.

"Мы, украинцы, вправе призвать западных грантов в рамках Меморандума приложить все возможные усилия для восстановления международного правосудия и порядка, чтобы помочь нам в нашей борьбе за выживание и независимое будущее", - заявил президент.

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"Я считаю, что это реальный шанс для президента Обамы отметить свой президентский срок урегулированием конфликта в Донбассе", - отметил он.