Вслед за Абромавичусом в отставку подали два его заместителя

Об этом они написали на своих страницах в соцсети. "Получаю много вопросов, поэтому хочу подтвердить, что да – я ухожу в отставку вместе с министром. А также то, что я полностью поддерживаю и разделяю каждое слово министра не потому, что я заместитель министра, а потому, что я ответственный гражданин и патриот Украины", - написала Юлия Клименко.

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Также она отметила, что возможность дальнейшей работы в правительстве обговаривалась внутри министерства, однако этому мешает стремительное возвращение Украины к старым коррупционным схемам. "Мы много обсуждали возможность нашей дальнейшей работы в правительстве, а также последствия нашего заявления, понимая внешнюю угрозу и четко осознавая политические последствия. Но мы видим, что угрозы внутри Украины и стремительное возвращение ее к темному прошлому времен до Революции достоинства, намного сильнее и будут иметь гораздо худшие последствия для будущего Украины, чем внешние угрозы. Мы не можем постоянно жить в болоте, которое гниет", - написала она.

В свою очередь, Максим Нефедов на своей странице в соцсети сообщил об аналогичном решении. "Друзья, сегодня я принял трудное решение вместе с министром оставить должность госслужащего в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Мы многого добились, планов у нас еще больше, но мы видим препятствия, которые не позволяют реализовать задуманное. Я не политик, а менеджер, я в должности до тех пор, пока там могу приносить большую пользу стране, чем не в должности. Это время истекло", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус сегодня принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Согласно заявлению министра, такое решение принято в связи с политическим давлением со стороны народного депутата от "Блока Петра Порошенко" (БПП), первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко и администрации президента.

Айварас Абромавичус был назначен на должность министра экономразвития и торговли в декабре 2014 года. До этого назначения он имел 18-летний опыт работы в инвестиционных компаниях со штаб-квартирами в Стокгольме и других европейских столицах.