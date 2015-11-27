В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Абромавичуса

Соответствующий проект постановления под номером 3537 опубликован на сайте парламента.

Автором документа является народный депутат, член комитета по вопросам экономической политики Виктор Бондарь. Других подробностей не указывается.

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Сам Абромавичус не комментировал на данный момент ситуацию, сообщает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Олег Барна (фракция партии “Блок Петра Порошенко”) заявил, что начат сбор подписей под проектом постановления о выражении недоверия Кабинету министров Украины во главе с Арсением Яценюком.