"Сигнал, который не вдохновляет": В МИД Литвы прокомментировали отставку Абромавичуса
14:38, 03 февраля 2016Политика
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал решение министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса уйти в отставку «сигналом, который не вдохновляет».
REUTERS
Об этом Линкявичус сообщил в Twitter.
В частности, Линкявичус, комментируя заявление Абромавичуса, отметил, что это заявление, это сигнал, который не вдохновляет, поскольку один из главных реформаторов Айварас Абромавичус должен покинуть украинское правительство».
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В этой связи глава МИД Литвы заявил, что «реформы должны продолжиться».
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что министр Абромавичус решил подать в отставкуиз-за конфликта с Кононенко.
Послы государств Европы, США и Канады высказались против отставки Абромавичуса.
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