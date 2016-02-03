"Сигнал, который не вдохновляет": В МИД Литвы прокомментировали отставку Абромавичуса

Об этом Линкявичус сообщил в Twitter.

В частности, Линкявичус, комментируя заявление Абромавичуса, отметил, что это заявление, это сигнал, который не вдохновляет, поскольку один из главных реформаторов Айварас Абромавичус должен покинуть украинское правительство».

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В этой связи глава МИД Литвы заявил, что «реформы должны продолжиться».

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что министр Абромавичус решил подать в отставкуиз-за конфликта с Кононенко.

Послы государств Европы, США и Канады высказались против отставки Абромавичуса.