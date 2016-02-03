"Сигнал, который не вдохновляет": В МИД Литвы прокомментировали отставку Абромавичуса

14:38, 03 февраля 2016
Политика
2276 0

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус назвал решение министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса уйти в отставку «сигналом, который не вдохновляет».

REUTERS

Об этом Линкявичус сообщил в Twitter.

В частности, Линкявичус, комментируя заявление Абромавичуса, отметил, что это заявление, это сигнал, который не вдохновляет, поскольку один из главных реформаторов Айварас Абромавичус должен покинуть украинское правительство».

Читайте такжеСМИ: Порошенко проводит встречу с Абромавичусом, который решил уйти в отставку

В этой связи глава МИД Литвы заявил, что «реформы должны продолжиться».

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что министр Абромавичус решил подать в отставкуиз-за конфликта с Кононенко.

Послы государств Европы, США и Канады высказались против отставки Абромавичуса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter