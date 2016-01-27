Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" намечена на вторую неделю февраля - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил после заседания правительства министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Мы планируем это на начало февраля. Дату я пока окончательно сказать не могу. Скорее всего, это будет вторая неделя. И я очень надеюсь, что французская сторона нас пригласит", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Павла Климкина, дату, место и повестку встречи планируется определить на следующей неделе.

На уточняющий вопрос, будет ли это Париж, Павел Климкин ответил: "Мы пока планируем это в Париже, но это зависит от дальнейших дискуссий".