Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" намечена на вторую неделю февраля - Климкин
15:16, 27 января 2016Политика
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Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" планируется на вторую неделю февраля в Париже.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил после заседания правительства министр иностранных дел Павел Климкин.
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"Мы планируем это на начало февраля. Дату я пока окончательно сказать не могу. Скорее всего, это будет вторая неделя. И я очень надеюсь, что французская сторона нас пригласит", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Павла Климкина, дату, место и повестку встречи планируется определить на следующей неделе.
На уточняющий вопрос, будет ли это Париж, Павел Климкин ответил: "Мы пока планируем это в Париже, но это зависит от дальнейших дискуссий".
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