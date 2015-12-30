Лидеры "нормандской четверки" договорились о необходимости полного прекращения огня на Донбассе

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора лидеров стран «норманнского формата», сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Собеседники договорились о необходимости полного прекращения огня», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент Украины проинформировал об эскалации на Донбассе в последние недели и подчеркнул недопустимость невыполнения Минских договоренностей Россией и пророссийскими боевиками.