Лидеры "нормандской четверки" договорились о необходимости полного прекращения огня на Донбассе
15:15, 30 декабря 2015Политика
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Лидеры Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин договорились о необходимости полного прекращения огня на Донбассе.
REUTERS
Об этом шла речь в ходе телефонного разговора лидеров стран «норманнского формата», сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
«Собеседники договорились о необходимости полного прекращения огня», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что президент Украины проинформировал об эскалации на Донбассе в последние недели и подчеркнул недопустимость невыполнения Минских договоренностей Россией и пророссийскими боевиками.
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