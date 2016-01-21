Россия готовит в Крыму кровавые теракты, чтобы начать наступление на Украину - комбат Осмаев

Россия готовит в Крыму кровавые теракты, чтобы обвинить в них лидеров крымских татар и начать наступление на Украину.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил командир Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев.

"Из достоверных источников мы получили информацию, что с 4 по 9 января в Крым прибыли 4 группы по 5-7 человек, которые принадлежат к СОБР "Терек" и которые проходили подготовку на базе в Гудермесе (Чеченская Республика, РФ). Их цель - проведение в Крыму ряда терактов, чтобы в дальнейшем российские власти обвинили в них Украину и крымских татар, в частности", - отметил Осмаев.

Читайте такжеВ МИД России отказываются от переговоров по возврату Крыма

Он также добавил, что теракты планируются с целью обвинить Украину в срыве Минских договоренностей и начать открытое наступление как со стороны полуострова, так и с оккупированных территорий востока страны.

По словам Осмаева, теракты террористы планируют осуществить на Куйбышевском и Центральном рынках Симферополя, на Ангарском перевале трассы Симферополь-Ялта. Возможны также атаки на православные храмы в Симферополе и подрыв какого-нибудь старого военного корабля в Севастопольском военном порту.

В свою очередь, пресс-офицер Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева отметила, что для дискредитации украинской власти и крымскотатарских лидеров российские спецслужбы все активнее пытаются представить украинских мусульман, особенно, добровольцев АТО, союзниками ИГИЛ.