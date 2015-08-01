Чубаров заявил о новом геноциде крымских татар от "путинской России"

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сейчас крымские татары вынуждены «переживать новый вариант геноцида», исполнителем которого является «талантливая наследница СССР – путинская Россия».

Об этом Чубаров сказал в своем выступлении перед участниками II Всемирного конгресса крымских татар в Анкаре сегодня, сообщает Крым.Реалии.

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По словам Чубарова, в результате попытки уничтожения крымских татар представители этого народа живут по всему миру.

«Несмотря на это, крымские татары не оставляют идею свободы... Мы никогда не отходили от принципов и не намерены позволять другим посягать на наши права и свободы на нашей исторической родине в Крыму. Сегодня здесь проходит историческая встреча крымских татар, которых судьба разделила и разбросала по всем частям мира. Где бы они не были, везде остаются едиными», – сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что на конгрессе собрались 430 делегатов из 200 организаций, и решения второго заседания Всемирного конгресса крымских татар «обеспечат признание в качестве международного юридического лица».

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После аннексии полуострова Россией с 27 февраля 2014 года и до сегодняшнего дня 15 тысяч крымских татар были вынуждены оставить Крым. В то же время лидерам крымскотатарского народа запрещен въезд в Крым, а избранные демократическим путем Курултай крымскотатарского народа, Меджлис крымскотатарского народа, которые стали примером органов самоуправления коренных народов во всем мире, лишены возможности продолжать свою деятельность, их активы конфискованы.

Принимая во внимание эту ситуацию, было принято решено провести II Всемирный Конгресс крымских татар в столице Турции – Анкаре, где проживает самая большая диаспора крымских татар.