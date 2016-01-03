Реформа МВД: Геращенко анонсировал изменение подходов к работе тайных агентов (видео)

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта", внештатный советник главы МВД Антон Геращенко, передает "112 Украина".

Он отметил, что ранее зарплата агентов составляла 2 тыс. грн.

"Сколько может получать агент, который находится в преступном сообществе и готов, рискуя своей жизнью и здоровьем, потому что его могут убить, избить и прочее, сообщать информацию о жизни преступного сообщества? Аж чуть больше чем 2 тыс. грн. То есть человек может быть убит, растерзан, его могут пытать за 2 тысячи грн в месяц", - сказал Геращенко.

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По его словам, сейчас пересматриваются подходы к агентурной работе.

"Если раньше на агентурную работу особенно не обращали внимания и выхолащивалось качество работы уголовного розыска, то сегодня это будет один из приоритетов... Мы будем восстанавливать агентурную работу, чтобы она снова вышла на высокий уровень, потому что именно благодаря работе агентуры можно раскрывать самые сложные преступления - те, которые были совершены без свидетелей, из которых нет видеозаписей, и узнать информацию можно только из преступной среды", - отметил нардеп.

Ранее в Центре рекрутинга в Национальной полиции Украины сообщили, что в Киеве и области переаттестацию не прошли 13% полицейских и они будут уволены.