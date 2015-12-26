В Киеве и области переаттестацию не прошли 13% полицейских – Центр рекрутинга

Об этом сообщают в Центре рекрутинга в Национальную полицию Украины, передает Радио Свобода.

Аттестационные комиссии в Центре рекрутинга Национальной полиции Украины приняли отрицательное решение по 13 процентам работников полиции центрального аппарата НПУ, Киева и области, сообщила пресс-секретарь Центра рекрутинга в Национальной полиции Елена Дятлова. По ее словам, положительные решения приняты в отношении почти 3,5 тысяч человек.

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«3489 человек получили рекомендацию о продолжении службы. 565 человек комиссии рекомендуют уволить, потому что они не прошли переаттестацию. Это 13 процентов от общего количества. Рассмотрены дела, проведены очные собеседования и финально принятые решения по 4254 аттестованных в целом. Из них 512 человек – это центральный аппарат, 2192 людей – это Киев. И 1550 человек – это Киевская область», – говорит Дятлова.

Еще 152 сотрудников отправили на прохождение полиграфа. Дятлова также сообщила, что по состоянию на 24 декабря зарегистрировали 223 жалобы на переаттестацию.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе, члены аттестационной комиссии независимы в своих решениях, поэтому они не допустят прохождения аттестации в Нацполицию сотрудников, запятнавших свою репутацию. При этом Деканоидзе отметила, что все комиссии формировались представителями гражданского общества, большинство из которых были участниками революции.