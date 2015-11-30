В Одессе активисты заставили уволиться судей, давших возможность освободить фигурантов "дела 2 мая" (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков активистов зашли в здание Малиновского районного суда, где встретились с тремя судьями, которые вынесли 27 ноября решение о возможности внесения залога для пяти фигурантов. Как сообщили затем активисты, судьи написали заявления об отставке.

Как заявил журналистам лидер регионального отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, сегодня произошла "судебная реформа в отдельно взятом суде".

Информацию об отставке подтвердили УНИАН в организации "Совет общественной безопасности". "Исправно написали заявления об увольнении по собственному желанию", - отметили в организации, не исключив при этом, что судьи могут отозвать свои заявления.

В информационном центре Малиновского райсуда УНИАН отказались комментировать данную информацию, сославшись на пресс-службу.

УНИАН не удалось связаться с пресс-секретарем райсуда Мариной Ляхович - ее служебный телефон постоянно занят.

В свою очередь активисты заблокировали выезд из СИЗО, расположенного на Люстдорфской дороге, чтобы не допустить освобождения фигурантов дела под залог.

Об этом в Facebook сообщил руководитель "Совета общественной безопасности" Марк Гордиенко. По данным активистов, за некоторых обвиняемых залог уже внесен.

"Хотя нас одесские судьи уверяют, что сепаров с 2-го мая не отпустят, мы все равно не верим. Перекрыли выезд из одесского СИЗО. Есть информация, что не исключена попытка тайного освобождения сепаров, которые убивали одесситов", - написал он.

Сегодня в Одессе активисты пикетируют здание Апелляционного суда Одесской области, требуя отменить возможность внесения залога для 5 фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

27 ноября Малиновский райсуд Одессы продлил арест на 2 месяца с правом внесения залога пяти фигурантам дела: Владиславу Романюку и Сергею Корчинскому — по 110,24 тысячи гривень, гражданам РФ — Евгению Мефедову и Максиму Сакаулову - по 260,7 тысячи гривень, Сергею Долженкову (капитан "Какао") - 413,4 тысячи гривень.

В тот же день сторонники находящихся под стражей начали сбор средств для внесения залога.

Всего по делу в качестве обвиняемых проходят 20 человек. Из них пятеро находятся в СИЗО, остальным избрана другая мера пресечения.

В Малиновском райсуде Одессы рассматривается производство, открытое по факту массовых беспорядков, имевших место 2 мая 2014 года в центре города. Материалы по пожару в Доме профсоюзов, в результате которого погибло подавляющее большинство жертв, выделены в отдельное производство.