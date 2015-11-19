Очередное заседание по делу российских ГРУшников завершилось
Очередное заседание Голосеевского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства против российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова завершилось.
Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании суд продолжил изучать доказательства, представленные стороной обвинения, в частности, среди этих доказательств было описание вещей, среди которых оружие и одежда, изъятые у обвиняемых при задержании военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Также судья зачитал результаты ряда экспертиз, проведенных в рамках досудебного следствия.
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Кроме того, на заседании были продемонстрированы видео, записанные в ходе допросаАлександрова и Ерофеева как после задержания, так и во время пребывания их в госпитале.
На этих видеозаписях Александров и Ерофеев признают, что являются военнослужащими вооруженных сил РФ и рассказывают, каким образом попали в Украину, какое выполняли задание и при каких обстоятельствах были захвачены украинскими военными.
Следующее заседание начнется в 14.30 23 ноября.
Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих, сотрудников ГРУ РФ - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений.