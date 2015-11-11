В СБУ рассказали, как РФ повлияла на отказ российских спецназовцев признать себя виновными (видео)
11:40, 11 ноября 2015Общество
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Отказ российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева признать себя виновными - знак, что с ними "хорошо работают" представители дипломатического корпуса России.
REUTERS
Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".
"То, что вчера они стали отказываться от этого - лишь знак того, что с ними хорошо работают представители дипломатического корпуса России. Жаль, что они не уяснили, что главное – это истина, а истина в том, что они действительно пришли сюда, нарушали законы Украины, совершали преступления против целостности нации", - сказал Тандит.
Тандит выразил надежду, что украинский суд примет справедливое решение.
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"Конечно же, эти люди, которые совершали преступления здесь, их обвиняют в убийстве, будут нести справедливое наказание", - добавил он.
Напомним, вчера российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев заявили, что не признают своей вины ни по одному из выдвинутых им военными прокурорами обвинений.
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