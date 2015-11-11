В СБУ рассказали, как РФ повлияла на отказ российских спецназовцев признать себя виновными (видео)

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".

"То, что вчера они стали отказываться от этого - лишь знак того, что с ними хорошо работают представители дипломатического корпуса России. Жаль, что они не уяснили, что главное – это истина, а истина в том, что они действительно пришли сюда, нарушали законы Украины, совершали преступления против целостности нации", - сказал Тандит.

Тандит выразил надежду, что украинский суд примет справедливое решение.

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"Конечно же, эти люди, которые совершали преступления здесь, их обвиняют в убийстве, будут нести справедливое наказание", - добавил он.