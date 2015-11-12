"Кровавые земли" - плацдарм для гибридной войны

Часть Центральной и Восточной Европы, которую американский историк Тимоти Снайдер метко назвал «кровавыми землями», сегодня является наиболее вероятным местом разворачивания гибридной войны. И противостоять экспансии России необходимо именно здесь.

Земли Польши, Украины, Беларуси, стран Балтии, северо-западной части России за время Второй мировой войны настолько пропитались кровью, что политические действия на них возможны исключительно на основе компромисса. Столкновение двух тоталитарных режимов было беспрецедентным по своей жестокости, а человеческие жертвы – огромными и впечатляющими. Война надолго поселилась в массовом сознании местных жителей, чем не преминула уже в начале ХХІ века воспользоваться Россия.

Гибридная война в первую очередь предполагает борьбу за настроения и сознание граждан государства или государств, ставших жертвой агрессии. Историческая память помогает Кремлю раскручивать пропагандистский маховик и сталкивать между собой разные государства. Располагая историческими архивами Российской империи и Советского Союза, воздействие которых на указанный регион было системным, кремлевские пропагандисты стремятся добиться своих целей.

Поэтому в риторике российских медиа, освещавших события на Евромайдане и последующую аннексию Крыма и конфликт на Донбассе, постоянно звучали слова «фашисты» и «каратели», поэтому Кремль приложил немало усилий для дискредитации Степана Бандеры и Романа Шухевича и при каждом удобном случае использует тему «Волынской резни». На «кровавых землях» немало сложных вопросов сосуществования, которые не решались десятки лет, во времена правления КПСС и партий «народной демократии». Сегодня в застарелые раны разных народов умело вставляются раскаленные спицы выверенных манипуляций. Есть и еще один фактор: страны Старой Европы порой готовы прикрывать глаза на происходящее по Балтийско-Черноморской дуге привычной нестабильности, ведь их крупный бизнес жаждет возобновления полноценных отношений с Россией.

Украина оказалась на переднем крае гибридной войны, и сегодня платит огромную цену за собственное невнимание к историческим проблемам и вопросам формирования национальной ментальности.

Противодействовать российской информационной машине чрезвычайно сложно – она отлажена и не испытывает недостатка в средствах. До уничтожения летом 2014-го «Боинга-777» в небе над Донбассом российский пропагандисты и СМИ умело водили за нос мировое общественное мнение, представляя события на востоке Украины едва ли не гражданской войной. Сегодня Россия стремится показать недоговороспособность официального Киева в лазах западных партнеров и добиться отмены санкций против нее. Заодно раскачивается ситуация внутри Украины, поскольку внутренний фронт гибридной войны традиционно предпочтительнее прямолинейных действий.

Может ли быть спокойной в этой ситуации Беларусь, президент которой Александр Лукашенко показательно лоялен Кремлю? Сомневаюсь, поскольку логика ведения гибридной войны не подразумевает излишней самостоятельности геополитических вассалов, находящихся на содержании у могущественного сюзерена. И непотопляемому на первый взгляд Бацьке стоило бы задуматься о путях отхода из объятий российского имперского медведя.

Однопартийная власть, установившаяся в Польше после победы «Права и справедливости» на парламентских выборах, создает у руководителей партии немало соблазнов. Учитывая, сколь чувствительно польское общество к вопросам исторической памяти, несложно предположить инициативы по борьбе за извинения официального Киева за события 70-летней давности на Волыни, а там и проблемы в отношениях с Беларусью и Литвой могут сами собой подтянуться. Остро встанет и вопрос Смоленской трагедии 2010 года, которую российская сторона попытается использовать в своих целях. Станет ли такая позиция Варшавы сильной, позволит ли ей эффективно создать Балтийско-Черноморский союз и усилить свои позиции на континенте? Вопросы сегодня выглядят риторическими.

В странах Балтии местная государственная элита осознает российскую угрозу. Поэтому и побывали там осенью 2014-го поочередно Барак Обама и Ангела Меркель, поэтому переброшены туда боевые самолеты, бронированные машины и небольшие подразделения из НАТО.

Гибридная война – противостояние символов, и для Вашингтона и Брюсселя важно «обозначить флаг» и показать, что своих не бросают.

Однако полностью убрать воздействие России на русскоязычное население балтийских государств Запад не в состоянии. Более того: Европейский Союз при помощи неравнодушных журналистов сегодня скорее констатирует факты ведения Россией пропаганды, чем реально противодействует ей.

Украина обладает уникальным опытом и как жертва информационной агрессии со стороны России, и как государство, сумевшее неожиданно оказать сопротивление агрессору. Поэтому ей необходимо искать союзников на «кровавых землях», дабы не допустить распространения гибридной войны вглубь Европы. На сегодня создание гибридного альянса, возвышающегося над ЕС и НАТО с помощью двусторонних связей, выглядит первоочередной задачей по противодействию российской пропаганде.

Евгений Магда