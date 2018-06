Турчинов намерен гнать в три шеи американскую компанию Vanco

Правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Vanсo не будет иметь никаких прав. Мы планируем ликвидировать вообще все документы, которые предоставляли Vanсo права по разработке. Вообще, там камня на камне не останется", - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ, добавив: "Хотя есть решение СНБО, правда, оно еще не напечатано, где правительству указывается поддерживать всячески компанию Vanсo».

Как сообщал УНИАН, в 2006 г. Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Согласно условиям соглашения, Vanсo International Ltd. уступила свои права и обязанности по соглашению связанному с ней лицу - Vanco Prickerchenska Ltd.

В апреле этого года Vanco выразила обеспокоенность бездеятельностью Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции в вопросе утверждения программы работ компании на шельфе Черного моря на 2007-2008 гг.

25 апреля Минприроды своим приказом поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого компания Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным приказ Минприроды об аннулировании лицензии.

12 мая премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на использование недр Черного моря, возможно, «Газпрому».

14 мая заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК заявил, что Кабинет Министров должен отменить приказ Минприроды об аннулировании лицензии Vanco.

16 мая на заседании СНБО заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины Владимир ИГНАЩЕНКО подал в отставку в связи с полным несогласием с позицией правительства относительно компании Vanco Internasional.

Сегодня, 19 мая, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено предпринять ответные шаги на решение СНБО о приватизации и разработке шельфов Черного моря.

Справка УНИАН. Vanco Prickerchenska Ltd. и Vanсo International Ltd. - дочерние предприятия Vanсo Energy Company, которая специализируется на геологических и геофизических исследованиях перспективных участков шельфа, глубоководном бурении. Офис Vanсo Energy расположен в г. Хьюстон (США).

Прикерченский участок (площадью 12,96 тыс. кв. км) - одна из перспективных, но малоисследованных частей украинского глубоководного шельфа, глубиной от 300 м до более чем 2000 м. Участок расположен в экономической зоне Украины на расстоянии 13 км от береговой линии Керченского полуострова.

Этот участок включает три перспективные площади - Судакский складчатый пояс (северный восток), Судакский глубоководный складчатый пояс, площадь Тетяев.

От заключенного на 30 лет соглашения Украина ожидала инвестиций более чем на 15 млрд. долл. для геологического изучения и добычи углеводородов, а также добычи свыше 200 млн. тонн углеводородов. Планировалось, что реализация проекта обеспечит свыше 200 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет и создание нескольких тысяч новых рабочих мест.