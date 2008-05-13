Винский отвергает обвинения

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ опровергает обвинения в свой адрес экс-руководителя порта “Южный” Владимира ВАСИЛЬЕВА в намерениях приватизировать причалы порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам.

“Позиция Юрия КРУКА (начальник порта “Южный” – УНИАН) и моя состоит в возвращении причалов государству, а не отдаче их кому-либо. Поэтому никаких планов относительно того, чтобы отдавать наши причалы, нет”, - сказал министр.

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что будет возвращать в государственную собственность те причалы, которые забрали “по разным механизмам”.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября 2007 года концерн «Укрморпорт» назначил и.о. начальника порта «Южный» В.ВАСИЛЬЕВА, который ранее работал в должности заместителя начальника порта по социальному развитию. Приказ об отстранении от должности прежнего руководителя предприятия Александра ГОНЗЫ, занимавшего должность с сентября 2006 г., глава «Укрморпорта» подписал 7 сентября. В то же время, 22 августа прошлого года Президент Виктор ЮЩЕНКО издал Указ об отмене постановления Кабмина о создании государственного концерна «Укрморпорт».

В конце декабря 2007 г. министр транспорта И.ВИНСКИЙ уволил В.ВАСИЛЬЕВА и назначил и.о. начальника порта Ю.КРУКА. В апреле 2008 г. по итогам отраслевого конкурса начальником порта был назначен Ю.КРУК.

Вечером 25 апреля был осуществлен силовой захват порта «Южный» большой группой неизвестных молодых людей, в составе которых был В.ВАСИЛЬЕВ, и занят кабинет начальника порта Ю.КРУКА. Захватчики предъявили решение Ворошиловского райсуда города Донецка, согласно которому начальником порта признавался В.ВАСИЛЬЕВ. Из-за захвата здания управления порта сотрудники всех отделов и служб, в соответствии с приказом начальника предприятия Юрия КРУКА, работали в последние дни в управлении загрузочно-разгрузочного района №2. Здесь же временно размещался управленческий аппарат порта «Южный». В ночь с 6 на 7 мая бойцы спецподразделения «Беркут» УМВД Украины в Одесской области освободили управление порта «Южный» от лиц, захвативших здание.

В начале мая В.ВАСИЛЬЕВ, который считает себя настоящим руководителем и пытается восстановиться в должности через суды, заявил, что считает назначение Министерством транспорта и связи Ю.КРУКА на должность начальника порта попыткой приватизировать четыре причала.

По его словам, Ю.КРУК, вступив на должность,, кроме прочего, начал реструктуризацию 1-го погрузо-разгрузочного района, куда входят 1-4 причалы порта «Южный», в частности, перевел на 2-й погрузо-разгрузочный район всех докеров и сократил управленческий аппарат.

«До 2011 г. эти четыре причала входили в структуру ОПЗ («Одесский припортовый завод»), затем по решению Кабинета министров при поддержке Минтранса они были переданы в ведение порта, что и должно, в принципе, быть. Сейчас я усматриваю, что хронология событий разворачивается в обратной последовательности: в связи с тем, что объявлено, что ОПЗ, несмотря на запрет Президента, будет все-таки приватизирован, как говорят, конкурс перенесен на 20 мая, то, естественно, с целью привлечения инвестора и повышения привлекательности завода, я предполагаю, что вот эти 4 причала будут возвращены ОПЗ и будут, возможно, также включены в перечень приватизируемых объектов», - отметил В.ВАСИЛЬЕВ.

Он напомнил, что приватизация морских причалов в Украине запрещена. «Мы знаем позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что морские порты не могут быть приватизированы как стратегические объекты, но может быть проведена реструктуризация», - сказал В.ВАСИЛЬЕВ. В связи с этим он выразил опасения, что передача этих причалов ОПЗ может повлечь за собой их приватизацию вместе с заводом. По данным В.ВАСИЛЬЕВА, 1-4 причалы дают порту приблизительно 40% грузооборота.