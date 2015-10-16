Порошенко: ВСУ дали по зубам агрессору, теперь мы можем сосредоточиться на реформах

Украина имеет реальные успехи в войне. Об этом во время церемонии открытия центра админуслуг в Одессе заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНИАН.

"Изнурительная война, которую мы ведем, не является причиной для отсутствия реформ. Мы имеем реальные успехи в войне, мы остановили агрессора, с 1 сентября, после того, как мы начали изменения по децентрализации, после того, как мы создали эффективные ВСУ, которые дали по зубам агрессору, мы остановили войну на фронте. 1,5 месяца уже не стреляют, не погибают украинские герои. Мы можем, наконец, сконцентрироваться на реформах", - заявил Порошенко.

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Ранее президент неоднократно подчеркивал, что на Донбассе уже несколько недель, как установился устойчивый режим тишины. По его словам, это еще не конец войны, но обнадеживающее перемирие.