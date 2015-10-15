Порошенко: Членство Украины в Совбезе ООН поможет принести мир на нашу территорию
Порошенко убежден, что избрание Украины на два года непостоянным членом Совета безопасности ООН поможет принести мир на украинскую территорию.
Также это будет способствовать возобновлению украинского суверенитета над всеми оккупированными Россией территориями, как на Донбассе, так и в Крыму.
Об этом президент заявил в четверг вечером в обращении к народу.
По словам главы государства, это является свидетельством глубокой международной солидарности с Украиной в нынешних условиях.
Порошенко подчеркнул, что данное голосование в ООН показало глобальный уровень международной поддержки Украины.
«На этот раз победа является особенно ценной, поскольку мы ее достигли в ситуации, когда мир встал перед сложнейшими вызовами за последние десятилетия», - сказал президент.
Поэтому, по его словам, членство в Совбезе дает нам новые возможности для отстаивания суверенитета и территориальной целостности, но одновременно налагает на Украину дополнительную ответственность за поддержание мира и стабильности в мире.
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«Ключевой миссией нашего членства в СБ будет решительное отстаивание целей и принципов устава ООН, разработанных при ведущей роли Украины еще 70 лет назад. Речь идет о безусловных и неизменных ценностях, положенных в основу нашего мироустройства - мирное урегулирование конфликтов, уважение принципов справедливости и международного права», - сказал Порошенко.
По словам главы государства, значительное внимание Украина будет уделять реформированию СБ ООН и противодействию злоупотреблению правом вето постоянными членами Совбеза, один из которых стал агрессором против Украины.
«Я искренне поздравляю украинский народ с этим международным и дипломатическим достижением Украины. И не сомневаюсь, что оно поможет нам принести долгожданный мир, будет способствовать возобновлению украинского суверенитета над всеми оккупированными Россией территориями, как на Донбассе, так и в Крыму», - заявил Порошенко.