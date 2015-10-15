Порошенко: Членство Украины в Совбезе ООН поможет принести мир на нашу территорию

Также это будет способствовать возобновлению украинского суверенитета над всеми оккупированными Россией территориями, как на Донбассе, так и в Крыму.

Об этом президент заявил в четверг вечером в обращении к народу.

По словам главы государства, это является свидетельством глубокой международной солидарности с Украиной в нынешних условиях.

Порошенко подчеркнул, что данное голосование в ООН показало глобальный уровень международной поддержки Украины.

«На этот раз победа является особенно ценной, поскольку мы ее достигли в ситуации, когда мир встал перед сложнейшими вызовами за последние десятилетия», - сказал президент.

Поэтому, по его словам, членство в Совбезе дает нам новые возможности для отстаивания суверенитета и территориальной целостности, но одновременно налагает на Украину дополнительную ответственность за поддержание мира и стабильности в мире.

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«Ключевой миссией нашего членства в СБ будет решительное отстаивание целей и принципов устава ООН, разработанных при ведущей роли Украины еще 70 лет назад. Речь идет о безусловных и неизменных ценностях, положенных в основу нашего мироустройства - мирное урегулирование конфликтов, уважение принципов справедливости и международного права», - сказал Порошенко.

По словам главы государства, значительное внимание Украина будет уделять реформированию СБ ООН и противодействию злоупотреблению правом вето постоянными членами Совбеза, один из которых стал агрессором против Украины.

«Я искренне поздравляю украинский народ с этим международным и дипломатическим достижением Украины. И не сомневаюсь, что оно поможет нам принести долгожданный мир, будет способствовать возобновлению украинского суверенитета над всеми оккупированными Россией территориями, как на Донбассе, так и в Крыму», - заявил Порошенко.