Известный актер и народный артист Украины Остап Ступка рассказал, как познакомился со своей молодой избранницей Маргаритой Ткач.

Не секрет, что девушка моложе его на 35 лет. Но разница в возрасте не помешала чувствам. Как признался Остап в комментарии ТСН.ua, их история любви началась с интервью.

"Маргарита брала у меня интервью для одного интернет-издания о культуре. То есть фактически нас свел театр", - вспомнил Ступка.

Пара уже полтора года вместе. Но по словам самой Маргариты, сначала она не думала, что общение на интервью перерастет в нечто большее.

"Полтора месяца после знакомства у нас было исключительно профессиональное общение, по поводу того самого интервью и других художественных вопросов. А потом Остап решил взять инициативу в свои руки и вывести наши разговоры с культурных тем на личные", - призналась избранница актера.

К слову, Остап был женат несколько раз. Первой женой была Татьяна Каплина. В браке у них родился сын Дмитрий. Второй избранницей Ступки была женщина Ирина, которая работала директором-распорядителем в театре. Она родила двоих детей - сына Богдана и дочь Устину.

Третьей женой актера была студентка Дарья. Девушка была моложе на 20 лет. Их брак завершился после начала полномасштабного вторжения.

