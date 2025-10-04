Судя по фото, у них теплые отношения.

Украинская певица и композитор Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, показала, как вырос ее 13-летний сын Даниэль.

Вчера она опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию забавных и трогательных фотографий из совместных путешествий и прогулок. Татьяна назвала единственного сына родной душой, мотиватором и своим сердечком, а также пожелала ему вырасти достойным человеком:

"Я тебя безгранично люблю, хоть мы и спорим кто кого больше и дольше любит, но пришли к согласию, что все равно, потому что когда-то я у Бога попросила тебя, а ты выбрал меня, за что я тебе благодарна. Ты мой учитель и проявление безусловной любви. Мой дракончик".

Подписчики певицы принялись поздравлять парня с Днем рождения и желать ему счастливой жизни и везения во всех делах.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году певица призналась, что теперь иначе смотрит на свой подход к отношениям. По ее словам, раньше она искала мужчину, который вел бы себя с ней как отец.

