У пары был брачный договор.

Известная актриса Николь Кидман, которая на днях подала заявление на развод с музыкантом Китом Урбаном после 19 лет брака, может выплатить экс-супругу кругленькую сумму.

Как отмечает издание Telegrafi, капитал Николь оценивается примерно в 250 миллионов долларов, который она получает от кино, телевидения, контрактов с крупными брендами и инвестиций в недвижимость. Состояние же Кита оценивается в 75 миллионов долларов. Они заработаны на музыке, турах, музыкальном каталоге, выступлениях на телевидении и рекламе. Однако отмечается, что супруги имели брачный контракт, который они подписали еще до свадьбы в 2006 году.

Не секрет, что Урбан употреблял запрещенные вещества и алкоголь. Чтобы помочь побороть зависимость, в договоре создали "кокаиновый пункт", который обязывает звезду фильмов "Голланд" и "Хорошая плохая девочка" выплачивать мужу 600 тысяч долларов в год, если он не употребляет наркотиков и алкоголя. В случае разрыва по причине наркотической зависимости Урбан ничего не получит, однако, если причиной станет любая другая ситуация - Кидман должна выплатить деньги бывшему за каждый год его трезвой жизни (это в целом может составить более 11 миллионов долларов за время в браке).

Интересно, что недавно начали поговаривать, что причиной завершения отношений известной пары могла стать другая женщина. По слухам, это музыкантка Мэгги Бо, которая играет в группе Кита Урбана.

Напомним, ранее Николь Кидман выдвинула условия бывшему относительно совместных детей после развода.

Напомним, ранее Николь Кидман выдвинула условия бывшему относительно совместных детей после развода.

