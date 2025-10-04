Ранее он обратился к суду с просьбой о помиловании, назвав свои действия "постыдными и отвратительными".

Американского рэпера Шона Джона Комбса (P. Diddy) приговорили к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения по двум пунктам обвинения в перевозке людей для занятия проституцией. Об этом пишет CNN.

Он также должен выплатить штраф в размере 500 000 долларов - это максимальный штраф, который судья смог назначить. Обвинение просило приговорить Комбса к 11 годам тюрьмы.

Ранее он обратился к суду с просьбой о помиловании, назвав свои действия "постыдными и отвратительными". Комбс извинился перед жертвами и "всеми жертвами домашнего насилия".

Адвокаты Комбса в последний момент опубликовали документальное видео, включающее в себя монтаж кадров, демонстрирующих благотворительную деятельность и семью Комбса. Видео, а также письмо рэпера, резко контрастируют с постоянными усилиями его защиты, которая неоднократно заявляла о невиновности Комбса и несправедливом преследовании его со стороны правительства.

Дело P. Diddy

Шона Комбса арестовали в сентябре 2024 года. По версии прокуратуры музыкант создал и управлял "преступным сообществом", которое занималось торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, похищеними людей, поджогами, взяточничеством. Рэпер отрицал все обвинения. Присяжные вынесли вердикт в июле 2025 года: его оправдали по самым тяжким обвинениям.

