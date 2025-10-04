Она также призналась, как чувствует себя 4-летний Марсель.

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - рассказала о травме приемного сына Марселя.

В своем Instagram она показала переписку с воспитательницей детского сада, которая написала, что 4-летний мальчик сильно повредил лоб.

"Вызовы многодетного материнства. Продолжение...", - написала Инна.

Видео дня

Мирошниченко срочно отвезла сына в больницу, где ему наложили несколько швов. Блогерша добавила, что подобная ситуация была в прошлом году и с приемной дочерью Ангелиной. Тогда врачи наложили ей аж 16 швов.

"Меня в операционную не пустили. Брили голову, накладывали 16 швов, а я залитая кровью сидела в коридоре и медленно умирала от страха. Поэтому эти три шва меня уже не напугают. Я держала, врач шил. Через 10 минут он уже гонял голубей под травмпунктом", - отметила Инна.

К слову, супруги Мирошниченко также воспитывают еще двух своих биологических детей: дочь Мию и сына Марко.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко откровенно рассказала о проблемах с приемным сыном. В частности, у мальчика есть гиперактивность, поэтому ему довольно сложно сдерживать свою энергию.

Вас также могут заинтересовать новости: