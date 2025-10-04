Лена Хиди сыграла Серсею, а Эшлинг Франчози - Лиану Старк.

Этой зимой на Netflix выйдет сериал "Покинутые" ("The Abandons"), в котором главные роли сыграли Джиллиан Андерсон ("Корона", "Ганнибал") и Лена Хиди ("Игра престолов", "300 спартанцев").

Как сообщает Tudum, события сериала разворачиваются на Вашингтонской территории 1854 года, где судьбы двух совершенно разных семей - богатой и обездоленных сирот - пересекаются из-за двух преступлений, страшной тайны и куска земли, под которым скрыто серебро. Продюсер сериала Крис Кейзер ("Общество") описывает шоу так:

"Это классическая американская история: пограничная территория, две семьи, которые воюют между собой и одновременно любят друг друга, борьба за право собственности на землю и право устанавливать правила. Среди убийств, мести и немного запретной любви мы исследуем вопросы, от которых, кажется, никогда не сможем убежать: что делает семью семьей? Как оставаться добрым в плохом мире? Изменили бы вы себя и свои убеждения, чтобы защитить то, что любите?".

В центре сюжета - вдовы Фиона Нолан и Констанс Ван Несс, которые борются не только за выживание, но и за собственные убеждения. Среди других актеров - Ник Робинсон ("Мир Юрского периода"), Эшлинг Франчози ("Игра престолов", "Соловей"), Диана Сильверс ("Ма"), Ламар Джонсон ("Последние из нас"), Лукас Тилл ("МакГайвер") и Наталья дель Риего.

