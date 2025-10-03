4 октября по новому церковному календарю вспоминают благоверного князя Владимира Ярославича. Об истории святого, какие обычаи соблюдали в этот день наши предки, а также что за праздник сегодня церковный отмечают в Украине по старому стилю - рассказываем в материале.
Какой сегодня церковный праздник в Украине
4 октября (или 17 октября по старому стилю) в православии вспоминают благоверного князя Владимира Ярославича.
Владимир Ярославич - сын Ярослава Мудрого и Ингигерды (дочери шведского короля). Информации о жизни Владимира сохранилось немного. Известно, что появился на свет в 1020 году. В подростковом возрасте - по некоторым источникам в 14 лет - его поставили князем в Новгороде. Но фактически управляли княжеством воевода Вышата и епископ Лука Жидята.
Владимир, следуя политике отца, Владимир участвовал в военных походах. В 1042 году он выступил против финских племен ями, спустя год совершил поход на Византию, но неудачный. Есть также сведения, что спустя год он завоевал Херсонес.
По велению князя Владимира в Новгороде построили Софийский собор. Этот величественный храм строили 5 лет, с 1045 по 1050 годы, по образцу Софии Киевской. Умер Владимир в 1052-м, через двадцать дней после освящения собора. Его мощи покоятся там же. Канонизировали Владимира Ярославича в XV веке.
Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:
- почитают священномученика Иерофея, епископа Афинского;
- преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах;
- преподобного Омона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- священномучеников, Гая, Фавста, Евсевия и Херимона, диаконов;
- священномученика Петра Капитолийского, пресвитера;
- мучениц Домнину и ее дочек Виринею и Проскудию;
- преподобномученика Амона Нитрийского;
- преподобномученика павла Препростого;
- мученика Давикта и дочку его Калисфению;
- святого Стефана Щиляновича.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 4 октября вспоминают обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского.
Что можно делать 4 октября, что под запретом, с какими молитвами обращаются к святым
Как уже говорили ранее, в церковном календаре сегодня также вспоминают святого Иерофея Афинского - у него просят помощи в трудных делах, дать мудрости и помочь принять решение, помочь в учебе.
В народе день прозвали Ерофеев, а также Ерофей Лешегон - считается, что именно сегодня нечистая сила уходит под землю до весны. Ночь на Ерофея называют особенно опасной и стараются это время проводить дома и заниматься домашними делами.
Также для зашиты от нечисти и злых чар в жилище по народному обычаю развешивают связки лука и чеснока, а также веточки полыни и чертополоха.
Церковь не одобряет в этот день ссоры, злословие, осуждение, зависть. Нельзя отказывать в помощи, жадничать, следует избегать дурных мыслей и поступков, которые притягивают беду.
В народе с Ерофеевым днем связаны такие запреты:
- не советуют сегодня идти в лес - верят, что там шалит леший и может "завести" человека, который потом не найдет дорогу обратно;
- не следует перегружать себя работой - чрезмерный труд на Ерофея приводит к болезням;
- запрещено злоупотреблять алкоголем.
День в целом считается непредсказуемым и опасным, поэтому нужно постараться быть осторожным во всем.
Приметы 4 октября
По погоде и природе этого дня можно узнать, каким будет октябрь, а также зима с весной:
- день выдался пасмурным - погода такая будет стоять весь месяц;
- разгулялся ветер - зима будет морозной;
- потеплело к вечеру - жди зимой много снега;
- иней с утра - ближайшие дни будут солнечными и сухими;
- снегири поют, а вороны нахохлились - погода испортится.
О погоде говорит также и небо на закате дня - если оно красного цвета, то завтра будет ветрено.