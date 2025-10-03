Православный праздник сегодня в народе прозвали Ерофея.

4 октября по новому церковному календарю вспоминают благоверного князя Владимира Ярославича. Об истории святого, какие обычаи соблюдали в этот день наши предки, а также что за праздник сегодня церковный отмечают в Украине по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

4 октября (или 17 октября по старому стилю) в православии вспоминают благоверного князя Владимира Ярославича.

Владимир Ярославич - сын Ярослава Мудрого и Ингигерды (дочери шведского короля). Информации о жизни Владимира сохранилось немного. Известно, что появился на свет в 1020 году. В подростковом возрасте - по некоторым источникам в 14 лет - его поставили князем в Новгороде. Но фактически управляли княжеством воевода Вышата и епископ Лука Жидята.

Владимир, следуя политике отца, Владимир участвовал в военных походах. В 1042 году он выступил против финских племен ями, спустя год совершил поход на Византию, но неудачный. Есть также сведения, что спустя год он завоевал Херсонес.

По велению князя Владимира в Новгороде построили Софийский собор. Этот величественный храм строили 5 лет, с 1045 по 1050 годы, по образцу Софии Киевской. Умер Владимир в 1052-м, через двадцать дней после освящения собора. Его мощи покоятся там же. Канонизировали Владимира Ярославича в XV веке.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают священномученика Иерофея, епископа Афинского;

преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах;

преподобного Омона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;

священномучеников, Гая, Фавста, Евсевия и Херимона, диаконов;

священномученика Петра Капитолийского, пресвитера;

мучениц Домнину и ее дочек Виринею и Проскудию;

преподобномученика Амона Нитрийского;

преподобномученика павла Препростого;

мученика Давикта и дочку его Калисфению;

святого Стефана Щиляновича.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 4 октября вспоминают обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского.

Что можно делать 4 октября, что под запретом, с какими молитвами обращаются к святым

Как уже говорили ранее, в церковном календаре сегодня также вспоминают святого Иерофея Афинского - у него просят помощи в трудных делах, дать мудрости и помочь принять решение, помочь в учебе.

В народе день прозвали Ерофеев, а также Ерофей Лешегон - считается, что именно сегодня нечистая сила уходит под землю до весны. Ночь на Ерофея называют особенно опасной и стараются это время проводить дома и заниматься домашними делами.

Также для зашиты от нечисти и злых чар в жилище по народному обычаю развешивают связки лука и чеснока, а также веточки полыни и чертополоха.

Церковь не одобряет в этот день ссоры, злословие, осуждение, зависть. Нельзя отказывать в помощи, жадничать, следует избегать дурных мыслей и поступков, которые притягивают беду.

В народе с Ерофеевым днем связаны такие запреты:

не советуют сегодня идти в лес - верят, что там шалит леший и может "завести" человека, который потом не найдет дорогу обратно;

не следует перегружать себя работой - чрезмерный труд на Ерофея приводит к болезням;

запрещено злоупотреблять алкоголем.

День в целом считается непредсказуемым и опасным, поэтому нужно постараться быть осторожным во всем.

Приметы 4 октября

По погоде и природе этого дня можно узнать, каким будет октябрь, а также зима с весной:

день выдался пасмурным - погода такая будет стоять весь месяц;

разгулялся ветер - зима будет морозной;

потеплело к вечеру - жди зимой много снега;

иней с утра - ближайшие дни будут солнечными и сухими;

снегири поют, а вороны нахохлились - погода испортится.

О погоде говорит также и небо на закате дня - если оно красного цвета, то завтра будет ветрено.

