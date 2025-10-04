Долгое время клип на песню "Додай гучності (12 points)" представительницы Украины на "Евровидении-2024" Jerry Heil держался на первых строчках многих хит-парадов. Однако сразу после премьеры "залетела" в лидеры музыкальная новинка "Не ходи" от Алены Омаргалиевой и MamaRika.
За два дня композиция заняла первое место в YouTube Charts в Украине и уже набрала более 180 тысяч просмотров.
К слову, на успех дуэтной работы уже эмоционально отреагировала MamaRika в своем Instagram.
"Таки ждала и дождалась. Первое место в трендах с Аленкой! Мы такие счастливые! Спасибо вам, что слушаете, что вам так заходит. Это так мотивирует, это так круто, этот трек для вас и о вас. Это просто вау", - отметила артистка.
Топ-5 клипов YouTube Charts
В первую пятерку самых прослушиваемых клипов среди украинцев вошли также видеоработы таких исполнителей:
- Alena Omargalieva, MamaRika - "Не ходи"
- Макс Барских - "Все ОК"
- Шугар - "Ягода"
SKYLERR & BURLA - "Ренесанс"
Напомним, ранее стало известно, что хит украинского певца попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира.