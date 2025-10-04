Екатерина также публично обратилась к возлюбленному.

Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука - Екатерина - показала дорогой подарок от мужа.

Сегодня, 4 октября, супруги празднуют третью годовщину свадьбы. По случаю праздника блогерша поздравила любимого и похвасталась новеньким авто Range Rover Velar 2025 года, которое приобрел для нее Владимир.

"С годовщиной нас! Три года! Спасибо, любимый. Люблю тебя и желаю мудрости прожить всю жизнь с такой классной женщиной, как я. Контракт продлен еще на год. Знакомьтесь, это Валера", - в шутку написала Екатерина в Instagram.

К слову, цена такого автомобиля около 95 тысяч долларов (то есть более 3 миллионов гривень).

Кстати, Екатерина ранее рассказала, что также делает подарки любимому. По ее словам, семью в основном обеспечивает муж-ведущий, но при этом она также делает и свой вклад.

