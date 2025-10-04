4 октября можно отметить несколько праздников, но не стоит забывать о народных запретах.

4 октября - особенный день для украинцев, поскольку праздник сегодня в Украине посвящается одной профессии и двум городам. В мире тоже есть несколько международных поводов для празднования. А в народных верованиях эта дата считается не очень благополучной.

Какой сегодня праздник церковный

Православные общины, которые перешли на новоцерковный календарь, чествуют святого Иерофея Афинского, князя Владимира Ярославича и отшельников Элладия и Онисима Киево-Печерских.

По старому (юлианскому) календарю сегодня праздник святителя Димитрия Черниговского и апостола от 70-ти Кодрата.

Какой сегодня праздник в Украине

Два областных центра отмечают День города - Запорожье и Черновцы. Их жителей стоит поздравить и пожелать процветания.

Также отмечаем 4 октября праздник День ветеринарной службы. Эти профессионалы занимаются проверкой условий содержания фермерских животных и профилактикой бешенства у диких зверей.

Какой сегодня праздник в мире

Все владельцы домашних питомцев празднуют Всемирный день животных. В эту дату люди делятся фотографиями и историями о своих любимцах, а также берут домой новых друзей.

Международные праздники сегодня в основном установлены в честь различных хобби - это День фетра, День цифрового скрапбукинга, День изготовления открыток, День пеших прогулок, День почтальона.

Какой сегодня праздник в народе

Древние приметы говорят о том, как по сегодняшней погоде предсказать будущую:

если прошел дождь, то до конца октября будет мокро;

солнце светит, но не греет - к заморозкам;

если пропали бабочки и пчелы, то больше тепла не будет;

птицы нахохлили перья - к морозу.

В далекие времена об этой дате говорили, что осень поворачивает на зиму. В домах начинали топить печь, а также доставали из кладовой теплые зимние вещи. Чтобы в жилье не проникла нечисть, на стены вешали мешочки с луком и чесноком.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки считали праздник сегодня несчастливым. Верили, что повышается риск заболеть, заблудиться, стать жертвой мошенничества. Поэтому не рекомендуется доверять незнакомцам и давать им деньги. Не стоит жаловаться на судьбу, неудачи, болезни, иначе станет еще хуже. Запрещен тяжелый физический труд.

Если для вас важно то, какой сегодня церковный праздник, то придерживайтесь его православных запретов - не сквернословьте, не обижайте и судите других, воздержитесь от злых слов и поступков.

