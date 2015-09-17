Туск созывает экстренный саммит ЕС по мигрантам

16:25, 17 сентября 2015
Политика
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Дональд Туск созывает внеочередной саммит Евросоюза на 23 сентября, на котором обсудят вопросы миграции.

REUTERS

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я созываю внеочередной саммит в среду 23 сентября в 18 часов, чтобы обсудить, как бороться с кризисом беженцев", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Германия и Австрия призывают провести на следующей неделе специальный саммит ЕС по урегулированию кризиса с мигрантами.

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