Туск созывает экстренный саммит ЕС по мигрантам
16:25, 17 сентября 2015Политика
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Дональд Туск созывает внеочередной саммит Евросоюза на 23 сентября, на котором обсудят вопросы миграции.
REUTERS
Об этом он написал в своем Twitter.
"Я созываю внеочередной саммит в среду 23 сентября в 18 часов, чтобы обсудить, как бороться с кризисом беженцев", - написал он.
I convene an extra #EUCO on Wednesday 23 September at 18h to discuss how to deal with the находящемуся в процессе получения crisis
— Donald Tusk (@eucopresident) September 17, 2015
Как сообщал УНИАН, Германия и Австрия призывают провести на следующей неделе специальный саммит ЕС по урегулированию кризиса с мигрантами.
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