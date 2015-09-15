Германия и Австрия инициируют проведение саммита ЕС по беженцам

Как сообщает Радио Свобода, сегодня во время выступления в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Вернером Файманом, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Вена не могут в одиночку справиться с наплывом беженцев.

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«Проблему миграционного кризиса можно решить только совместными усилиями стран-членов ЕС. Все государства Евросоюза несут ответственность за это, и вот почему мы согласились на следующей неделе провести специальный саммит ЕС по миграции. Председатель европейского совета Дональд Туск рассмотрит это предложение», – отметила Меркель.

Ранее во вторник министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал к введению финансовых санкций в отношении стран-членов Евросоюза, которые отказываются принимать беженцев. По его словам, необходимо договориться о том, как оказать давление на эти государства. Мезьер отметил, что эти страны часто получали значительные финансовые средства из структурных фондов ЕС и предложил сократить размеры выплат для них.

Во вторник в Венгрии вступили в силу поправки в законодательство, целью которых является сокращение наплыва мигрантов, прибывающих в эту страну. Отныне люди, которые незаконно пересекли границу с Венгрией, будут арестованы. Легальным способом перехода границы для прибытия на территорию Венгрии остаются специальные пограничные пункты, на которых проходит регистрация беженцев.

Агентство ООН по делам беженцев сегодня высказало глубокое разочарование тем, что на заседании Совета ЕС в понедельник не удалось достичь окончательного соглашения о размещении 120 тысяч мигрантов.

В понедельник на заседании министров внутренних дел ЕС удалось договориться о переселении 40 тысяч беженцев, которые прибыли в Италию и Грецию, в другие страны ЕС.